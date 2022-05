Salerno: bambini trasformano vecchi pneumatici in cucce per il canile L'iniziativa organizzata dall’IC Medaglie D’Oro in collaborazione con la Lega del cane e Dog Parlk

Amore per gli animali, cura dell'ambiente e riciclo sono gli elementi alla base dell'iniziativa messa in campo dall'’IC Medaglie D’Oro di Salerno in collaborazione con la Lega del cane di Salerno e Dog Park e che ha visto come protagonisti diversi alunni dell'istituto.

Gli studenti, nell’ambito del progetto del riciclo e del riuso dei materiali, hanno trasformato vecchi pneumatici in bellissime cucce che hanno donato al canile.

Una bella iniziativa che ha coinvolo anche tanti volontari della Lega del Cane a cui i bambini hanno potuto rivolgere diverse domande. Nel corso dell'incontro, i piccoli studenti hanno conosciuto anche Salsiccia, un cagnolino ospite del canile di Salerno in cerca di adozione.

"Abbiamo affrontato tante tematiche interessati su come interagire correttamente con i nostri amici a 4 zampe, abbiamo parlato di abbandoni e adozioni, educazione e addestramento dei cani. Una bellissima giornata in compagnia di questi fantastici bambini: un primo passo per sensibilizzare verso le tematiche animaliste e ambientali.

Ringraziamo ancora il preside e tutti o docenti per la bella iniziativa e per la cortese ospitalità. Alla prossima!", scrivono dalla Lega del Cane di Salerno.