Spiaggia di Torrione, rifiuti sull'arenile e nella struttura: scatta la bonifica Avella: "Impegniamo ogni minuto della giornata affinché la città risolva le sue criticità"

Dopo polemiche e segnalazioni, scatta la bonifica della struttura pubblica adiacente la spiaggia di Torrione. In prima linea il consigliere comunale Rino Avella che, in pieno accordo con il sindaco Vincenzo Napoli e con l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, giovedì 26 maggio si è recato sul posto, in delegazione con il collega consigliere Antonio Carbonaro.

"Abbiamo trovato una situazione insopportabile. Cumuli di rifiuti accatastati e immondizia diffusa sulla spiaggia", ha raccontato Avella.

E' quindi immediatamente partita la segnalazione a Salerno Pulita che questa mattina, venerdì, è intervenuta con le proprie squadre.

È stata così data la risposta concreta alle sollecitazioni di molti cittadini che usufruiscono della struttura. "Le immagini dimostrano il ripristino delle condizioni ordinarie, quelle minime di civiltà. Impegniamo ogni minuto della giornata affinché la città risolva le sue criticità", le parole di Avella.