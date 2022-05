Ritorna "Pedalando per la città": Salerno "invasa" dall'onda arancione In bici anche i rappresentanti del Comune che rilanciano la sfida per la mobilità sostenibile

Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, a Salerno è andata nuovamente in scena "Pedalando per la città". La manifestazione, giunta alla 28esima edizione, ha regalato una domenica di gioia e di ritrovata libertà soprattutto ai più piccoli. Oltre 1500 le iscrizioni raccolte dall'associazione "Amici del Sacro Cuore" che, ormai da 30 anni, organizza la tradizionale passeggiata in bici tra le strade di Salerno. Oltre a tantissimi bambini, anche i più grandi hanno approfittato dell'iniziativa per trascorrere una giornata sulle due ruote. Non a caso il Comune di Salerno - rappresentato dal consigliere comunale Fabio Polverino - ha rilanciato la sfida per una mobilità sempre più sostenibile, annunciando la volontà di riqualificare le piste ciclabili in città.