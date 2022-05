Salerno, è scontro sul piano traffico per la pedalata: "Città bloccata, assurdo" Celano e Cammarota: "Bastavano pochi accorgimenti, servono serietà e competenza"

L'invasione di bici tra le strade di Salerno per la manifestzione "Pedalando per la città" ha riacceso lo scontro sul piano traffico. Dopo le perplessità sollevate dal presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, anche i rappresentanti dell'opposizione hanno contestato le scelte adottate per consentire lo svolgimento dell'evento. “A fronte di una iniziativa bella e meritoria - afferma Antonio Cammarota, presidente della commissione Trasparenza - non si è riusciti a garantire, come in tutte le altre città si pratica in occasioni del genere, percorsi alternativi e necessari ad una città intera, perché si tratta dell’intera dorsale urbana, in una domenica estiva importante per l’economia salernitana, con gente che non poteva raggiungere porti e stazione, e con gravissime inefficienze sulla comunicazione preventiva. La vicenda è assurda e ne è prova il denunciato disagio di tantissimi in quanto bastavano pochi accorgimenti, come chiudere soltanto un senso della solo un asse viario e non l’intero asse urbano e fare dei sensi alternati o doppio senso almeno nelle strade principali consentendo a tutti di passare”.

Duro anche l'affondo lanciato attraverso i social dal consigliere Roberto Celano: "Le manifestazioni sportive vanno organizzate con serietà e competenza. Non si può bloccare un'intera città. C'è chi ha avuto difficoltà a raggiungere la stazione o anche il posto di lavoro (non per tutti la domenica è festa). Si pedali, ci si diverta, si faccia sport ma senza impedire la mobilità e senza bloccare la città".