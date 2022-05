Salerno, controlli sui rifiuti: multati due locali nel week end Non hanno rispettato orari e modalità di conferimento

Ancora controlli a Salerno sul conferimento dei rifiuti. Due locali della movida sono stati multati nel week end per non aver conferito la spazzatura negli orari e nei termini stabiliti.

Le ispezioni continueranno ancora durante l'estate. Un aiuto nella lotta ai furbetti del sacchetto potrebbe arrivare anche dalle nuove telecamere che il comune starebbe per istallare in città. Dovrebbero essere circa 50 i nuovi occhi elettronici in arrivo.