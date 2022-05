Salerno, Piazza della Libertà: ancora vandali in azione Danneggiata una vetrata e una balaustra

Ancora vandali in azione a Pizza della Libertà, a Salerno. Danneggiata una vetrata del Crescent, colpita forse dal lancio di una pietra, e una balaustra in acciaio. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori dell'atto vandalico. Da quando è stata inaugurata la piazza è stata presa di mira già diverse volte da ignoti, diversi i danni messi a segno in meno di un anno.