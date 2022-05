Molo Masuccio Salernitano: dal 1 giugno attiva postazione di soccorso Humanitas Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20 con orario continuato sette giorni su sette

Estate all'insegna della sicurezza a Salerno. Dal 1 giugno 2022 verrà riattivata la postazione Humanitas di primo soccorso presso il porto turistico Masuccio Salernitano. L’Autorità di Sistema Tirreno Centrale ha infatti rilasciato lo scorso 20 maggio il necessario nullaosta, grazie al sensibile interessamento del Presidente Andrea Annunziata e la preziosa collaborazione del dott. Giovanni Annunziata responsabile dell’Area Demanio.

"La postazione, costituita da un ambulatorio mobile ed un’autoambulanza di rianimazione, già negli anni passati si è rivelato un prezioso presidio sanitario in considerazione dell’elevatissimo afflusso di persone che accedono al Porto Turistico Masuccio Salernitano per l’imbarco ai traghetti e per le attività di diporto presenti in loco", si legge nella nota inviata dal Presidente Humanitas, Roberto Schiavone.



Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20 con orario continuato sette giorni su sette.

Domani mattina si terrà la presentazione ufficiale dell’iniziativa direttamente presso la postazione del Masuccio Salernitano.