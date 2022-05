Parco del Colle Bellaria a Salerno: incontro in Comune per l'avvio dei lavori Il progetto punta a riqualificare il polmone verde della città. Soddisfatta l’onorevole Eva Avossa

Parco del Colle Bellaria a Salerno: il progetto va avanti. Si è svolto questa mattina, presso il Comune, il primo tavolo tecnico propedeutico all’avvio dei lavori di riqualificazione dell'area. All’incontro hanno preso parte il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Michele Brigante, la deputata del Partito Democratico Eva Avossa e la dirigente Maria Maddalena Cantisani.

Il progetto, i cui dettagli sono stati illustrati dall’architetto Alessia Maggio, punta a valorizzare il patrimonio storico in essere e a riqualificare un polmone verde strategico per il territorio cittadino. La priorità sarà la sostituzione degli apparati di radio telecomunicazione attualmente presenti e dominanti, nell’ottica di un reale impatto ambientale a zero emissioni elettromagnetiche.

Particolarmente soddisfatta l’onorevole Eva Avossa che, nei mesi scorsi, ha incassato l’apprezzamento per il progetto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

“Sono molto contenta delle conclusioni di questo incontro - ha affermato Eva Avossa - necessario per entrare nel merito di un progetto importante al quale tengo particolarmente”. “

C’è la consapevolezza e la volontà da parte di tutti - ha proseguito la deputata del PD - di proseguire questa fase di progettazione preliminare, che porterà nel medio termine all’avvio dei lavori”.