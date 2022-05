Salerno, taser alle forze dell'ordine: immobilizza ma non arreca danni "Sarà usato in caso di comportamenti violenti che non giustificano l'uso delle armi"

Aumenta la richiesta di sicurezza da parte dei territori campani e arriva un nuovo strumento destinato a polizia, carabinieri e guardia di finanza: il taser, operativo anche a Salerno. Si tratta di uno strumento non letale, di difesa e di non violenza chiarisce il tenente Manlio Malaspina dei carabinieri di Salerno che continua: “La pistola a impulsi elettrici serve a immobilizzare l'individuo senza la potenza della forza letale, nelle occasioni in cui non si può affrontare una minaccia violenta con le mani nude.

L'arma è stata studiata per arrecare il minimo danno possibile a tutti i soggetti contro cui viene utilizzata, incluse le persone con problemi cardiaci. Momentaneamente ne sono forniti tutti i militari che si occupano di pronto intervento, i militari della sezione radiomobile e dell'aliquota di pronto intervento.

E' una doppia arma - conclude il tenente Malaspina - perché nel nostro servizio quotidiano affrontiamo sempre ogni minaccia con il concetto di cercare di adattare il nostro utilizzo della violenza alla violenza che esprime la nostra minaccia. Il taser verrà utilizzato dunque in tutti i casi in cui il soggetto che ci troviamo di fronte ha dei comportamenti violenti che però non giustificano l'utilizzo delle armi letali”.