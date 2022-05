Lotta al melanoma: parte la campagna di prevenzione dell'Asl di Salerno Via agli screening gratuiti fino al primo luglio

Inizia il mese della prevenzione del melanoma a Salerno e provincia. È partito da oggi il progetto SOS Melanoma messo in campo dall’ASL Salerno: fino al primo luglio ci saranno screening gratuiti in tutti gli spazi CARE dei distretti sanitari dell'ASL disseminati sul territorio.

Si prova così a dare una scossa alla prevenzione oncologica che, a causa della pandemia, è stata fortemente rallentata.

“Con un grande sforzo abbiamo messo a disposizione un punto centrale di coordinamento per fare le prenotazioni in tutti i distretti”, spiega l’oncologa Concetta Dello Ioio. Si raccoglie la richiesta ed il numero di telefono della persona e si darà un orario”.

Il servizio, attraverso un lavoro multidisciplinare, consentirà al paziente di avere a disposizione un punto di riferimento che lo seguirà per tutto il percorso. Si tratta di strutture dove, infatti, il paziente non verrà solo accolto ma, grazie ad una rete ed un sistema coordinato, riceverà anche un supporto psicologico e sanitario lungo tutto l’iter diagnostico per ricevere le informazioni relative alla sua patologia e le possibilità terapeutiche.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Sul sito dell’Asl di Salerno è possibile ricevere tutte le informazioni per prenotare lo screening del melanoma, un tumore particolarmente aggressivo ma, come sottolineato dal responsabile Asl Salerno rcangelo Saggese Tozzi, che se scoperto in tempo può essere sconfitto.

In questi due anni di Covid, la prevenzione già che fermata si è orientata su altro. Adesso riprende a largo raggio a partire dalla prevenzione oncologica, che è l’altro grande strumento di sanità pubblica su cui, un intervento precoce, fatto nei tempi giusti, ci permette di rimodulare e riorganizzare anche sistemi sanitari. Le diagnosi precoci ci consentono interventi più gestibili anche sul nostro territorio - ha sottolineato il dottor Saggese Tozzi che ha rilanciato l’appello - Finalmente sta diventando senso comune l’idea che i tumori non sono una maledizione, ma è una delle tante malattie che, se si riesce a fare diagnosi precoce ed in anticipo, è perfettamente curabile. I segnali che ci vengono dai tumori della sfera femminile, che da tempo sono stati sottoposti a questa indagine, cervice e mammella, vanno tutti in questa direzione. Anche il melanoma va i in questa direzione: se diagnosticato in tempo può essere gestito come una “normale” malattia”.

