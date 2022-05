I residenti del centro storico: "Il Comune è assente, puliamo noi" I cittadini di Salerno impegnati nella pulizia delle fioriere e raccolta rifiuti

"Dopo svariate inutili segnalazioni al comune del degrado in cui versano le fioriere di via Romualdo II Guarna, alcuni dei cittadini e delle cittadine del nostro comitato hanno ripulito le fioriere, raccolto i rifiuti ed estirpato erbacce nella parte pedonale della strada, messo a dimora rosmarino e lavanda posizionato davanti alle panchine dei barattoli decorati per la raccolta delle cicche".

Così, in una nota sui social, il Comitato Centro Storico Salerno ha annunciato questa forma di "disobbedienza" che altro non è che amore per il proprio quartiere.

Nel mirino dei residenti, dunque, quella che viene definita l'inerzia della macchina municipale nella manutenzione del territorio. Da tempo il centro storico chiede maggiore impegno, ma allo stesso tempo l'amministrazione ha invitato gli abitanti ad avere più rispetto per il decoro.

"Delle piante e dei porta cicche continueranno a prendersi cura i residenti del centro storico", hanno concluso gli esponenti del Comitato.