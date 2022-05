Raccolta rifiuti e spazzamento, l'assessore con gli operai prima dell'alba Massimiliano Natella con i lavoratori di Salerno Pulita tra strade, marciapiedi e spiagge

Un giro per le strade della città di Salerno, ben prima che i suoi abitanti si svegliassero. C'è un esercito di lavoratori che è impegnato nella pulizia e nella tutela del decoro della città: ma stavolta ad accompagnare i dipendenti di Salerno Pulita, questa mattina, c'era anche l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella.

L'esponente della giunta ha fatto un giro tra le strade della città di Salerno prima delle 5 di mattina, orario in cui gli operatori sono in servizio per la pulizia del territorio.

Non solo strade, piazze e marciapiedi ma anche spiagge: l'attività di spazzamento ha interessato quasi tutta la città, sotto la supervisione dell'assessore all'ambiente Massimiliano Natella che nei giorni scorsi - insieme all'amministratore della società partecipata Enzo Bennet - ha annunciato il nuovo piano per la raccolta differenziata.