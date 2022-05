Un bilancio che pesa: rimossi oltre 1000kg di rifiuti da Voglio un mondo Pulito Il resoconto del mese di maggio: sono stati 19 gli interventi di bonifica messi in campo

Ancora un mese ricco di attività ed interventi per le "sentinelle dell'ambiente" di Voglio un Mondo Pulito. Nel solo mese di maggio sono stati rimossi oltre mille kg di rifiuti (1078Kg).

A pesare di più è il "carico" di indifferenziato raccolto nei diversi interventi di clean up e bonifica, che ammonta a 677,3Kg. Nel dettaglio, ecco quanto è stato raccolto: plastica 104,5Kg, vetro 104,5Kg, cicche 3,4Kg, metalli 4,7Kg, raee 27,5Kg, pneumatici 105,2Kg, deiezioni canine 14,5Kg e carta 41,2Kg.

Sono stati, in totale, 19 gli interventi di bonifica svolti nei diversi quartieri della città. Tra le zone maggioramente attenzionate c'è la spiaggia di via Allende, lì dove tutto è iniziato per i ragazzi dell'associazione, ma non sono mancati clean up anche nel centro cittadino, nella villa comunale di Fratte e a Baronissi.

Nel mese appena trascorso, inoltre, in due occasioni il gruppo di Voglio un Mondo Pulito ha collaborato con la realtà di Retake per ridare decoro ad alcuni dei luoghi del cuore di Salerno, dal centro storico (gradoni di via Fusandola), alla periferia (piazzetta di Fuorni).

Non sono mancati appuntamenti anche con la "raccolta cicche" dove i mozziconi di sigaretta "potrebbero essere usati come “unità di misura” per mostrare (ancora una volta) l’impatto negativo che ha l’uomo sull’ambiente", ha sottolineato il presidente dell'associazione Ciccio Ronca.

Non solo, in uno degli appuntamenti con la lotta al degrado sono stati coinvolti anche i piccoli alunni delle classi 4 e 5 elementare della scuola Rita Levi Montalcini di Mercatello. Accompagnati dalle maestre, si sono dedicati a un piccolo intervento in spiaggia partendo dalla scuola. Un "piccolo intervento", mirato soprattutto alla sensibilizzazione sul tema ambientale e sul rispetto della natura.

Si conferma così, ancora una volta, l'impegno dei ragazzi che hanno fatto del "voler bene all'ambiente e alla città" la loro missione. Partito come progetto, Voglio un Mondo Pulito è ormai diventato una reatà che, con il passare del tempo, coinvolge sempre più persone. Ma tanto c'è ancora da fare in termini di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente per far sì che, un domani, ci sia sempre meno bisogno di interventi di clean up.