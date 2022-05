Salerno, asta pubblica per l'Ave Gratia Plena Minor Si affitta, potrà essere adibita ad ostello della gioventù

E' stata pubblicata a Salerno l'asta pubblica per la locazione dell’immobile “Ave Gratia Plena Minor”, da adibire ad uso Ostello per la Gioventù. Chiunque fosse interessato dovrebbe far pervenire, entro il 27 luglio, le richieste al Comune di Salerno – Ufficio Archivio – Via Roma, tramite Raccomandata A/R o consegna a mano. Il canone annuo dell'immobile a base d’asta è di 152.674,68 euro, oltre IVA se dovuta, aumentato dell’importo indicato in sede di offerta, da corrispondere con cadenza mensile.