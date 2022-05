Solidarietà per il popolo ucraino dalla Guardia Nazionale Ambientale In partenza beni di prima necessità

Solidarietà dalla Guardia nazionale Ambientale per il popolo ucraino, in partenza per Polla beni di prima necessità: vestiti, pacchi alimentari e tanto altro. “Il mio ringraziamento va al responsabile del distaccamento Nikolas Valitutto e a Giovanni Romanzi, con amore per il prossimo hanno creato una catena umanitaria contando molto spesso sulle proprie forze e capacità, molto spesso ci si dimentica, pensando che sia un fatto dovuto, anche di ringraziarli” commenta il dirigente Interregionale Centro Sud Antonio D'Acunto.