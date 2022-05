Salerno, rifiuti abbandonati a San Giovanniello: «È una vergogna» Centro storico nel degrado, i cittadini: «Serve più attenzione per questa zona della città»

Lo scenario, purtroppo, è da anni lo stesso. Nonostante il pugno di ferro promesso dal Comune di Salerno contro gli incivili, Largo San Giovanniello continua ad essere terra di nessuno. L'area, che si trova nel cuore del centro storico e a pochi passi dal Duomo, è da anni una discarica a cielo aperto. Anche oggi lo scenario era raccapricciante: sacchetti aperti, rifiuti di ogni tipo sparsi in strada ed un'aria irrespirabile. «Purtroppo questo è stato sempre il problema di San Giovanniello, anche quando c'era il mercato venivano tutti a scaricare qui dietro», ha detto un residente, visibilmente amareggiato per lo scenario palesatosi dinanzi ai suoi occhi. «Servono i controlli per individuare chi sversa illegalmente i rifiuti qui. In più di una circostanza sono serviti due o tre furgoni per ripulire questa zona. Ma nemmeno il tempo di bonificare che si riformano le micro-discariche». Oltre ai sacchetti, infatti, in alcune zone della piazza sono stati abbandonati anche sedie, mobili ed ingombranti. Un problema che diventa ingestibile soprattutto in estate e che, nonostante le lamentele dei cittadini, non si è riuscito ancora a risolvere. Ma passeggiando tra i vicoli del centro storico il pensiero di cittadini e commercianti è pressoché univoco: «Serve più attenzione per questa zona della città che, negli ultimi anni, è diventata sempre più sporca».