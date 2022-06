Salerno, rinasce il Parco Mercatello: restyling da oltre 4 milioni Saranno realizzati una ludoteca all'aperto, una serra e un palco a forma di foglia

Un progetto da oltre 4 milioni di euro per ridare vita al Parco Mercatello. Il Comune di Salerno in queste ore ha pubblicato il bando di gara per affidare i lavori di riqualificazione dell'area. Il "polmone verde" della zona orientale, infatti, da tempo necessitava di un radicale restyling, sollecitato soprattutto dai tantissimi fruitori del parco.

L'ammontare dei lavori è di 4.602.526,79 euro con i fondi del programma PORR FESR Campania 2014/2020 - Programmi integrati città sostenibile Pics - asse 10 - sviluppo urbano - Autorità urbana di Salerno. Le offerte dovranno essere presentate entro il 20 giugno.

L’intervento di riqualificazione del parco - la cui progettazione è stata affidata al R.T.P. S.B. ARCH. - Studio Bargone associati (mandatario) + Corbellini s.r.l. + ing. E. Spinozzi + geol. G. Troisi + agr. L. Mauro + archeol. P. Valitutti (mandanti) - consentirà di dotare il parco di nuove strutture ed attrazioni risolvendo nel contempo le criticità determinate dall'uso e dal trascorrere del tempo. In particolare si prevedono: ludoteca all’aperto, uno spazio con arredi e giochi; roseto e solarium, un palco a forma di foglia, circondato da rose, che avrà anche la funzione di solarium; serra e plateatico, un’area dedicata alla sosta, lo sport e piccoli eventi all’aperto; collina dei pioppi, un rilevato tondeggiante contornato da alberature; un nuovo portale d’ingresso del parco; la manutenzione delle strutture lignee della serra e del pergolato; la manutenzione delle pavimentazioni; la riattivazione e la manutenzione delle tre fontane, delle panchine, dell’impianto di irrigazione, del verde.