Accordo Polizia locale-Aci: a distanza di 18 anni torna il corso di guida 41 agenti municipali di Salerno e Maiori al Circuito del Sele per conseguire la patente di servizio

Come evitare un ostacolo improvviso, frenare rapidamente, districarsi in ambienti urbani e in ogni condizione di asfalto soprattutto quando si guida un’auto in condizioni di emergenza. Sono queste le nuove abilità acquisite con le esercitazioni pratiche e quelle con l’uso di un simulatore da 41 tra agenti e graduati, 36 della polizia municipale di Salerno e cinque di quella di Maiori che hanno partecipato al corso per ottenere la patente di servizio per la conduzione di veicoli dei corpi di loro appartenenza.

Il corso è stato organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale, dalla polizia municipale di Salerno e dall’Automobile Club Salerno. Gli agenti si sono cimentati in percorsi attrezzati al circuito del Sele di Battipaglia, con istruttori qualificati dell’Aci che in via teorica e con esercitazioni pratiche hanno mostrato e fatto sperimentare agli agenti la guida tra birilli, ostacoli improvvisi, su strada sdrucciolevole e non, grazie all’utilizzo di auto e di simulatore di guida con realtà virtuale.

Sono intervenuti al circuito del Sele il prefetto di Salerno Francesco Russo, il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, il direttore della Scuola regionale di Polizia municipale Dionisio Limongelli con il comandante della Polizia municipale di Salerno Rosario Battipaglia e il presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi con il direttore Aci Salerno Giovanni Caturano.

«Un’azione congiunta, un impegno al quale noi ci sentiamo obbligati perché l’Automobile Club vuole affiancare le istituzioni nel miglioramento della mobilità in generale e delle condizioni di vita sulla strada in particolare - ha sottolineato il presidente Demasi -. Questa è la prima delle iniziative che abbiamo in animo di varare e speriamo di poter continuare con il Comune di Salerno e gli altri della provincia un’attività congiunta di formazione e professionalizzazione onde assicurare alla cittadinanza la migliore assistenza e collaborazione da parte dei vari enti».

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta della scuola regionale di polizia locale e della polizia municipale di Salerno e abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per far conseguire la patente di servizio agli agenti di polizia municipale che hanno partecipato al corso», ha affermato il direttore Giovanni Caturano.

«Abbiamo organizzato un corso che da 18 anni non si teneva a Salerno - ha aggiunto il comandante Rosario Battipaglia -. I partecipanti sono rimasti molto soddisfatti sia delle lezioni teoriche sia di quelle pratiche». «Questo di oggi non sarà l’unico appuntamento per conseguire le patenti di servizio, altri seguiranno per i corpi di polizia locale di altri comuni della provincia di Salerno», le parole del direttore Limongelli.