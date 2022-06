Festa della Repubblica, sindaco Napoli: "Orgogliosi eredi di Salerno Capitale" Il messaggio del primo cittadino e del presidente del consiglio Dario Loffredo

Salerno e provincia festeggiano la nascia della Repubblica Italiana. In tutti i comuni sono state organizzate manifestazioni ed appuntamenti per celebrare il 2 giugno.

Anche il primo cittadino del capoluogo ha voluto inviare un messaggio di auguri alla cittadinanza:

"Festeggiamo la nostra Repubblica nel grato ricordo delle donne e degli uomini che - anche a costo della vita - hanno contribuito a farla nascere dalle macerie della tirannide nazifascita. Rinnoviamo la gratitudine a coloro che quotidianamente servono il bene comune nei diversi ambiti della vita collettiva. Un abbraccio a tutti i salernitani. Siamo gli orgogliosi eredi di Salerno Capitale e dobbiamo sentirci particolarmente impegnati a promuovere i valori costituzionali che proprio nella nostra città cominciarono a germogliare. Viva Salerno, Viva l'Italia bella, unita, solidale", le parole della fascia tricolore.

A fargli eco anche il presidente del consiglio di Salerno Dario Loffredo: "Oggi si festeggia la nascita della Repubblica italiana. Una data di cui essere fieri, perché è quella in cui non solo il popolo si lasciò la monarchia alle spalle, ma scelse anche i componenti dell'Assemblea Costituente. Con orgoglio ho partecipato alla manifestazione per celebrare questo momento così importante, facendo le veci del sindaco Vincenzo Napoli: come ci ricorda il primo cittadino, siamo eredi di Salerno Capitale e dobbiamo sforzarci ogni giorno di promuovere i valori della democrazia, della libertà e della partecipazione e di trasmetterli alle nuove generazioni. Mi piace ricordare qui la celebre frase di Luigi Sturzo a proposito del fondamento della Repubblica, la sua carta costituzionale: “Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”. Ricordiamocelo sempre e ricordiamolo ai nostri figli. Insieme si cresce".