Raccolta differenziata a Salerno, non ci siamo: "Controlli e sanzioni in arrivo" Nuove verifiche da parte degli operatori di Salerno Pulita

C'è ancora da lavorare sulla raccolta differenziata a Salerno. Nel corso dei nuovi controlli portati avanti dagli operatori di Salerno Pulita, in vista anche del nuovo calendario sul conferimento rifiuti che partirtà a breve, il personale ha scoperto in pieno centro, su via Roma, nuove trasgressioni.

"Oggi in programma il ritiro di carta e cartone ma qualcuno ha pensato di lasciare ogni tipo di rifiuto, chiuso all'interno di buste nere", hanno spiegato dalla municipalizzata, condividendo via social le immagini di quanto scoperto. "Ovviamente controlli sui trasgressori e sanzioni in arrivo", hanno annunciato.