Salerno, aiuole incolte e degrado: è protesta nella zona orientale Apparsi cartelli di denuncia tra le erbacce

Aiuole incolte, erba alta, insetti e disagi per i residenti. Con il crescere del caldo l'incuria del verde pubblico crea sempre più problemi in città. Così nel quartiere di Mercatello, dopo che nei giorni scorsi i residenti sono scesi in piazza chiedendo maggiore attenzione da parte del comune all'igiene e al decoro, sono apparsi dei cartelli che denunciano lo stato di abbandono, firmati da Movimento 5 Stelle, Sì Sinistra Italiana, Salerno del Comune. “E questa la chiamano città turistica” si legge in una delle aiuole piena di erbacce secche. I cittadini chiedono che siano portati a termine almeno gli interventi tampone fatti partire nei quartieri del centro della città.