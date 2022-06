Ospedale di San Severino, il manager del "Fucito" rassicura: ecco le assunzioni Dopo le sollecitazioni del sindacato la replica di D'Amato: subito 7 anestesisti, poi altri 7

"Dopo le sollecitazioni poste dalla Fp Cgil Salerno sulla carenza di anestesisti nel presidio di Mercato San Severino, sono pervenute rassicurazioni da parte del direttore generale D'Amato". Lo fa sapere, in una nota, il segretario del sindacato Antonio Capezzuto.

In arrivo subito 7 anestesisti e lo scorrimento della graduatoria per altri 7. "I prossimi prenderanno servizio il 1 luglio e nelle more sono stati coperti tutti i turni necessari per giugno integrando le risorse del Fucito con quelle del Ruggi. Con questo intervento nessuna attività sarà penalizzata - fa sapere Capezzuto, unitamente alla rsu Sessa e al segretario aziendale Liguori -. Una risposta importante che va nel verso di una collaborazione fattiva tra sindacato e Azienda dove l'obiettivo comune è garantire livelli adeguati di assistenza ai cittadini del territorio. Al direttore D'Amato continueremo a sollecitare il potenziamento delle altre strutture interne al presidio bisognose di ulteriori investimenti".