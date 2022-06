Lavori lungo la A2: limitazioni tra Baronissi, Pellezzano e Salerno Lungo il tratto sarà in vigore il limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso

Per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra i comuni di Baronissi, Pellezzano e Salerno.

Nel dettaglio, dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle ore 06:00 di domani sabato 4 giugno, sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione sud dal km 3,500 e il km 5,200 e la chiusura delle corsie di marcia e di emergenza in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori.

Lungo il tratto sarà in vigore il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.