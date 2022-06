Ordine e sicurezza in città: il questore al comune dal sindaco Napoli Rapporti costanti per fare squadra a servizio della comunità

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ricevuto a Palazzo di Città il nuovo Questore Giancarlo Conticchio.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte anche l'Assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza Claudio Tringali e il Comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, si è discusso di tutte le attività che, nella massima collaborazione istituzionale, saranno messe in campo per garantire ordine, decoro urbano e serenità di vita ai cittadini.

"Si proseguirà sulla linea, già adottata in passato, di rapporti costanti e proficui, di un lavoro di squadra al servizio della comunità tra l'Amministrazione Comunale, la Questura e le forze dell’ordine tutte, al fine di mantenere e ulteriormente incrementare gli attuali livelli di sicurezza" fanno sapere dall'Ente in una nota.