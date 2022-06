Blatte e topi a Salerno, il sindaco chiede l'intervento dell'Asl Manutenzione del verde: costituita una task force di dipendenti comunali

Verde pubblico a Salerno: si prova ad intervenire. A margine dell'inaugurazione di un boschetto di ulivi realizzato dal Rotary club, questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto sapere che è stata costituita una task force di dipendenti comunali che affiancherà le due società impegnate per la manutenzione dl verde pubblico cittadino.

"Chiedo scusa ai miei cittadini, ritardi dovuti non ad una negligenza dell'amministrazione, ma a una serie di procedure burocratiche e amministrative, faticosissime. Ne siamo venuti a capo, in pochi giorni partiranno gli interventi per i capi strada, un po' più il là partirà anche la gestione dei parchi, nel frattempo ci saranno gli interventi tamponi - ha assicurato il sindaco - nell'arco di un tempo ragionevole torneremo alla normalità", ha assicurato il primo cittadino, ricordando anche l'operazione di controllo messa in campo da forze dell'ordine e Salerno Pulita per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti.

Non solo. Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, Salerno deve fare i conti anche con un’altra problematica. Iniziano ad arrivare, infatti, le prime segnalazioni di avvistamenti di topi e blatte in città. Complice anche le condizioni in cui versa il verde pubblico cittadino.

Il primo cittadino Vincenzo Napoli ha, quindi, fatto sapere che chiederà all’Asl di Salerno di intervenire. “Contatterò il direttore generale Iervolino perchè dia un impulso rispetto alle prerogative dell’Asl”, ha assicurato la fascia tricolore.