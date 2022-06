Scope, buste e ramazze: i residenti puliscono da soli il centro storico "Visto che non lo fa il Comune provvediamo noi": rimossi rifiuti e sistemate le aiuole

Sono tornati in strada, questa volta in Largo Abate Conforti. "Armati" di scope, buste e ramazze. I residenti del centro storico di Salerno si sono dati appuntamento per ripulire il quartiere.

Denunciando, ancora una volta, quella che definiscono la "cronica assenza" delle istituzioni, hanno deciso di fare da sé e di curare la zona in cui vivono.

Gli attivisti del Comitato Centro Storico di Salerno hanno raccolto spazzatura abbandonata, curato e sistemato le aiuole: insomma, hanno provato a restituire decoro e vivibilità in un'area di Salerno che è anche un punto di riferimento per i turisti che visitano il Duomo e si addentrano nei vicoli del cuore antico della città.