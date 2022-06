Salerno, il grande cuore della Polizia: tutti al "Ruggi" per donare sangue L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione DonatoriNati, presente anche il questore

L’ADVPS Onlus – DonatoriNati Polizia di Stato, associazione di donatori e volontari della sezione provinciale di Salerno, insieme all’associazione nazionale "Giovanni Palatucci" di Salerno, in collaborazione con il Ruggi e con il sostegno dell’ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato, in occasione della Giornata mondiale del donatore, ha organizzato una giornata di raccolta sangue presso il Centro trasfusionale del "Ruggi".

Nell’occasione, le donazioni sono state effettuate anche per una ragazza, affetta da una grave patologia, figlia di un poliziotto già in servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale di Napoli.

Alla giornata di donazione è intervenuto il neo Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio che ha rivolto sincere parole di ringraziamento ai promotori nonché alle colleghe e ai colleghi donatori, per la lodevole attività di servizio in aiuto dei meno fortunati e ha evidenziato come tale impegno rappresenti un modo di esserci sempre….tra le gente e al servizio della comunità.