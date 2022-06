Salerno Pulita, nuovi bidoni per la raccolta del vetro: "Evitiamo uso improprio" "Condomini stanno utilizzando i carrellati per conferire organico o rifiuti non differenziabili"

In questi giorni i facilitatori, muniti di pettorina con i loghi del Comune e di Salerno Pulita e di cartellino identificativo, stanno consegnando, oltre al materiale informativo, i bidoni carrellati o i mastelli per il conferimento del vetro.

Da Salerno Pulita arriva però l'appello alla cittadinanza ad evitare un nuso improprio dei nuovi bidoni:

"I nostri operatori ci segnalano che, purtroppo, alcuni condomini stanno utilizzando i bidoni carrellati destinati al vetro per conferire l’organico o i rifiuti non differenziabili. Si tratta di un uso improprio e non consentito, questi bidoni devono essere utilizzati, a partire da lunedì 18 luglio, esclusivamente per il conferimento del vetro", sottolineano dalla municipalizzata.

"Per le altre frazioni che pure si conferiscono nei bidoni carrellati, cioè l’organico e il non differenziabile, vanno utilizzati i bidoni a suo tempo consegnati in comodato gratuito dal Comune. I condomini e gli esercizi commerciali che ne siano sprovvisti, perché nel frattempo si sono usurati, devono provvedere ad acquistarli autonomamente.

La consegna di bidoni carrellati per l’organico e i rifiuti non differenziabili è prevista solo per gli edifici di nuova costruzione o per le nuove attività commerciali che, però, dovranno farne richiesta al Comune", il messaggio da Salerno Pulita.