Elezioni 2022 nel Salernitano, Strianese: "Buon lavoro ai sindaci eletti" Gli auguri del presidente della provincia: "Continuiamo il nostro lavoro a fianco delle comunità"

Le elezioni recenti elezioni amministrative hanno coinvolto 34 comuni della provincia salernitana. I cittadini hanno espresso le loro preferenze dalle ore 7 fino alle ore 23 del 12 giugno.

“Auguro a tutti buon lavoro - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – ai Sindaci neo eletti e a quelli riconfermati. Abbiamo una bellissima provincia da tutelare, promuovere e accompagnare in percorso di legittimo sviluppo economico. C’è tanto lavoro da fare e in attesa della riforma del Testo Unico degli Enti Locali ci prepariamo ad affrontare la sfida del PNRR per il rilancio dell'Italia, della Campania e dei nostri territori.

Un saluto particolare ai Sindaci dei tre comuni con oltre 15mila abitanti, eletti al primo turno. Parlo di Mercato San Severino con la conferma di Antonio Somma, di Nocera Inferiore con l’ingresso di Paolo De Maio, e di Agropoli con l’affermazione di Roberto Mutalipassi.

La Provincia di Salerno rimane a disposizione di tutti e continuiamo il nostro lavoro a fianco ai Comuni e alle comunità per quanto riguarda scuole, ambiente, viabilità, infrastrutture, pianificazione territoriale, patrimonio, cultura. La Provincia c’è.”