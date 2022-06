Salerno, schiaffo alla storia: discarica di rifiuti di fronte San Pietro a Corte L'area è stata bonificata da Salerno Pulita. Task force della Municipale: multati due locali

È uno dei luoghi più ricchi di storia della città di Salerno. Un prestigio che, troppo spesso, viene mortificato dall'inciviltà di pochi. Cumuli di rifiuti sono stati abbandonati in via Dei Canali, di fronte alla chiesa di San Pietro a Corte, nel cuore del centro storico. Una micro-discarica che, questa mattina, è stata bonificata dagli operatori di Salerno Pulita, grazie all'intervento dei consiglieri comunali Filomeno Di Popolo e Tonia Wuillburger che hanno risposto alle sollecitazioni di alcuni residenti.

La Polizia Locale ha ispezionato il contenuto delle buste per provare ad identificare i responsabili dell'abbandono. E dall'apertura dei sacchetti è stato possibile individuare qualche elemento che dovrebbe consentire di risalire ai trasgressori. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I caschi bianchi, inoltre, hanno sanzionato due locali per l'errato conferimento dei rifiuti. La volontà del Comune, infatti, è di adottare il pugno di ferro per restituire decoro soprattutto alle zone del centro storico.

In mattinata, tra l'altro, il Comune di salerno ha effettuato una bonifica anche nell'area sottostante i ponti autostradali di Via Salvator Calenda. « Si è provveduto alla richiesta di rimozione dei mezzi sprovvisti di contratto assicurativo ed è stata evidenziata la necessità di monitoraggio dell'area, al fine di prevenire varie forme di illegalità che stavano insinuandosi», ha spiegato il consigliere comunale Filomeno Di Popolo. «Ringrazio i residenti che hanno manifestato collaborazione e senso civico, fondamentale per costruire insieme una Salerno migliore».