Salerno più accessibile: on line il questionario per segnalare le barriere Il Comune ha avviato la redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Salerno a misura di tutti. Il Comune ha avviato la redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), per indirizzare i futuri investimenti per una migliore accessibilità di spazi ed edifici pubblici.

Il PEBA nasce con l’intento di mettere al centro della propria azione “tutti i cittadini” e il loro diritto ad una “città accessibile e sicura” nell’ambito delle azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile della città stessa.

Il piano consentirà di avere una mappatura completa e dettagliata di tutte le criticità/barriere ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici e stabilire i criteri di priorità e la programmazione degli interventi per l’eliminazione delle stesse.

"Contestualmente alle rilevazioni dirette sul territorio, si intende avviare un questionario online per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ti chiediamo gentilmente pochi minuti per segnalarci quali barriere esistono in città", il messaggio che invita la cittadinanza a partecipare al sondaggio ed indicare quali siano gli interventi da mettere in campo.

Tutti i dati forniti saranno trattati in forma anonima e soltanto per le finalità statistiche nell'ambito del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. I dati forniti non saranno in alcun modo conservati, se non trattati in maniera aggregata ed anonima per le finalità di pianificazione della mobilità.

Le segnalazioni possono essere inviate scrivendo all'indirizzo email: pebasalerno@gmail.com

Qui il questionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_XJqrF3wg2XtLF8F8IN9caJ8ukY_nW6IdmKRsTX92JFWmg/viewform?usp=sf_link