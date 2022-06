Intervento di riparazione alla condotta, nuova sospensione idrica a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuova sospensione idrica programmata a Salerno. Il gruppo Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire intervento riparativo in Via Bastioni altezza civico n° 19, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 24 giugno dalle ore 09.00 alle ore 14.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Bastioni, Via Arce (civico dal n° 41 al n° 63)

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.