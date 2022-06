Sorpresa a Marina di Camerota: secondo nido di Caretta Caretta Mamma tartaruga è riuscita a deporre alla sesta risalita: si tratta del quinto nido in Campania

Ha provato più volte, nel corso della giornata di ieri, a deporre sulla spiaggia di Marina di Camerota, ma le tante persone presenti in spiaggia l'hanno sempre disturbata o impaurita. Solo alla sesta risalita mamma tartaruga è riuscita a fare il nido.

La Campania conta, così, lungo le sue coste 5 nidificazioni di Caretta Caretta. Si tratta della terza deposizione sul litorale salernitano, la seconda in Cilento, in particolare a Marina di Camerota.

"Non stiamo nella pelle - raccontano emozionati i volontari di Tartarughe marine in Campania, una delle associazioni che da settimane si sta occupando del monitoraggio delle spiagge, che per primo hanno raggiunto il luogo- Stanotte abbiamo assistito ad una deposizione sulla spiaggia di Camerota! La tartaruga ha tentato di fare il nido ieri ben 5 volte ed è stata sempre disturbata. Finalmente, alla sesta risalita, ha trovato un pubblico attento e sensibile, che ringraziamo di cuore", il racconto. I tanti presenti, infatti, hanno assistito al meraviglioso spettacolo in modo eccellente, evitando rumori, flash e luci.

Mamma tartaruga è così riuscita a deporre il suo nido. La nidificazione è però avvenuta a pochi metri dal bagnasciuga e dunque, per evitare di perderla a causa di improvvise mareggiate, le 125 uova sono state traslocate dal personale autorizzato della SZN Anton Dohrn e dai volontari dell'Enpa della sezione di Salerno, in un punto più alto dell’arenile. Presenti anche i volontari di Project mare.