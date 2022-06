Lutto a Salerno, stroncato da un malore improvviso: muore Ezio Grandinetti In servizio da circa 30 anni nella Polstrada, l'agente aveva 52 anni. Tanto dolore

Dolore a Salerno. Stroncato da un malore improvviso Ezio Grandinetti, in servizio da circa 30 anni nella Polstrada.

Una notizia che ha lasciato senza parole i tanti amici, familiari e colleghi che si sono stretti nel dolore della famiglia. Assistente capo della Polizia Stradale di Salerno, l’agente Grandinetti, di 52 anni, era stimato e benvoluto da tutti.

I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, lunedì 27 giugno, alle 9 presso la Chiesa dell’Immacolata di Pontecagnano Faiano.

In tantissimi hanno affidato ai social i loro messaggi di dolore. Commosso il ricorso del collega Gennaro D’Andria: “Addio amico mio dopo tanti anni di lavoro insieme, dopo tante risate fatte con i tuoi scherzi, dopo tante serate passate insieme, Dio ti ha voluto nelle sue braccia così presto, che dirti veglia sulla tua famiglia e su tutti noi, arrivederci Ezio”.

"Ci hai lasciato sconvolti, senza fiato e senza parole, caro Ezio. Non riusciamo a capacitarci. Da uomo per bene e buono quale sei,ti voglio pensare in un mondo migliore di questo che hai lasciato senza preavviso. Veglia sulla tua Monica, sui tuoi adorati figli che possano superare questo momento terribile. Riposa in pace", recita un altro messaggio.