"Prima sporca, poi ripulisce", l'accusa di Salerno Pulita a uno straniero "Sappiamo di attirare le critiche di qualcuno, ma abbiamo il dovere di raccontarvi la verità"

Sta facendo discutere il post di "accusa" che gli operatori di Salerno Pulita hanno pubblicato questa mattina sulla pagina social della municipalizzata. Condividendo una serie di foto, "che hanno un preciso ordine temporale", specificano, gli operatori hanno accusato un uomo straniero, noto ai tanti cittadini e residenti della zona, solito spazzare il Corso Vittorio Emanuele, in cambio di eventuali pochi euro donati dai passanti di "sporcare, per poi ripulire".

"Su Corso Vittorio Emanuele i nostri operatori hanno effettuato la normale attività di spazzamento, come sempre. A distanza di pochi minuti è arrivato l'uomo che vedete nelle foto il quale, tirando fuori carte e cartacce dall'interno di un contenitore, ha iniziato a sporcare la strada (che era stata puntualmente pulita), iniziando a ripulire cio' che aveva disseminato in giro", raccontano gli operatori.

Il fatto, insieme alla persona in questione, è stato segnalato alle Autorità Competenti "che stanno svolgendo tutti controlli necessari - proseguono - Sappiamo di attirare le critiche di qualcuno con questa nostra azione ma abbiamo il dovere di raccontarvi la verità per tutelare la nostra immagine e quella di centinaia di lavoratori di Salerno Pulita", concludono.

La vicenda ha diviso i residenti. In diversi hanno puntato il dito contro gli operatori della municipalizzata, accisandoli di scarsa attenzione e mancato servizio di spazzamento in diverse zone. Altri, invece, hanno confermato di aver assistito allo stesso "rituale", anche in altri quartieri di Salerno.

"Lo fa sempre, ogni mattina tira dal suo zaino l’immondizia che ha nel suo zainetto, quintali di mozziconi fogliame e altri tipi di rifiuti e li mette a terra sparsi recitando la parte del buon operatore ecologico.Tutto questo in ora di punta quando ormai le strade già sono state prontamente pulite dagli operatori", scrive un utente.