Il Water Fools incanta Salerno: «Spettacolo unico, così riparte il turismo» La soddisfazione dell'assessore Alessandro Ferrara e del sindaco Vincenzo Napoli

Ha incantato davvero tutti il "Water Fools", lo spettacolo della compagnia Ilotopie, che ha richiamato a Salerno migliaia di cittadini salernitani e turisti. Nella cornice di Santa Teresa e di Piazza della Libertà, è stato allestito uno spettacoli di luci, musica, acrobazie, performance, fuochi pirotecnici sul mare. Gli artisti si sono esibiti sull'acqua sospesi tra il cielo ed il mare. Una magia spettacolare nella città delle celebri "Luci d'Artista".

«Andiamo avanti così, lavorando per una programmazione culturale e artistica di qualità. L'internazionalizzazione del turismo passa anche da qui: un meraviglioso spot per Salerno e i salernitani», ha commentato l'assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara.

Entusiasta anche il sindaco Vincenzo Napoli. «Un fine settimana meraviglioso per Salerno. Eventi straordinari, migliaia di concittadini e turisti presenti , locali pubblici in attività fino notte inoltrata, tante prenotazioni in alberghi e b&b. Arte e Bellezza, Economia e Lavoro il tutto con ordine, sicurezza, serenità. Questa è la Salerno che ogni giorno lavoriamo per costruire mettendo tutto l'impegno per risolvere le criticità e valorizzare le opportunità. Uno straordinario preludio ad un'estate ricca di eventi, alla prossima edizione di Luci d'Artista con tante nuove opere ed installazioni, al Capodanno in Piazza che desideriamo tornare a celebrare tutti insieme».