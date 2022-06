Caldo record in città: a Salerno è corsa al mare Tantissimi cittadini in spiaggia dal centro alla zona orientale

L'anticiclone Caronte è arrivato anche in Campania, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" a partire dalle 8 di domenica mattina fino alle 8 di mercoledì 29 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7 o 8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60% e in condizioni di scarsa ventilazione.

In città si soffre dunque particolarmente il caldo e a Salerno le spiagge sono prese d'assalto dai bagnanti di tute le età, dal centro alla zona orientale. In tanti stanno cercando refrigerio in acqua.