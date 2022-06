Salerno, i sindacati preoccupati: più tasse e blocco delle assunzioni al Comune Conferenza unitaria delle sigle di categoria: "Sbagliato penalizzare famiglie e lavoratori"

"Le organizazioni sindacali sono preoccupate circa le possibili ricadute derivanti dall’eventuale incremento dell’addizionale Comunale Irpef, dal contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, dall’ulteriore dismissione di partecipazioni non strategiche, previste dalla Proposta di adesione alle misure per il riequilibrio finanziario". Così, in una nota unitaria, Cgil Cisl Uil e Csa che questa mattina hanno organizzato una conferenza stampa unitaria: al centro del confronto l'adesione di palazzo di città al cosiddetto "Salva Italia", per trovare una soluzione al debito monstre dell'Ente.

Proclamato lo stato di agitazione di tutti i dipendenti del municipio, "con l’avvio di una serie di assemblee dei dipendenti per ogni singolo settore dell’Ente, che terminera` con un’assemblea generale che si terra` presso il Comune di Salerno - Salone dei Marmi, precisando che il previsto calendario sara` inviato come previsto dalle normative vigenti. Pertanto - hanno scritto i segretari provinciali - chiediamo al prefetto l’avvio delle procedure di raffreddamento art.146/90 e s.m.i. e la relativa convocazione di un tavolo di confronto tra le parti".