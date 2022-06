Improvvisi black out a Salerno, mezza città al buio Saltata l'energia elettrica in strada, nelle case e nei negozi: il disappunto degli imprenditori

Intorno alle 22:30 diverse zone di Salerno sono state interessate da un improvviso black out: Torrione e Fratte, oltre ad alcune aree del Carmine e Sala Abbagnano.

Prima ancora, verso le 20, era toccato al Lungomare, fino a Pastena. Serata difficile sul fronte elettrico per la città, interessata da diverse interruzioni di energia. A saltare sia l'illuminazione pubblica che privata. Al buio non solo le abitazioni ma anche le attività commerciali, che hanno registrato non pochi disagi.

Per fortuna i black out sono durati pochi minuti e la situazione sembra tornata alla normalità. Stando ad alcune segnalazioni, l'interruzione di energia elettrica ha interessato anche comuni limitrofi al capoluogo, come Pontecagnano Faiano.

In serata è arrivata la reprimenda di Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi: "La provincia di Salerno, nel periodo di maggiore afflusso turistico, è in ginocchio a causa di continui black out elettrici - la riflessione del rappresentante di categoria -. Ieri in Costiera Amalfitana, oggi a Salerno, domani nella Valle dell'Irno. Intervenga immediatamente la Prefettura con un piano d'emergenza", la richiesta di Ilardi.