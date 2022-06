Salerno, la denuncia di Forte: "Ancora miasmi dalle Fonderie Pisano" Il presidente del comitato Salute e Vita scrive al sindaco, Noe, ASL, Arpac, Regione e Procura

Nuovi miasmi dalle Fonderie Pisano, ancora una segnalazione da parte di cittadini e associazioni. Ieri, il presidente del Comitato/Associazione "Salute e Vita" di Salerno Lorenzo Forte ha inviato al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno, al Sindaco di Salerno, all’ARPAC Salerno, alla Procura di Salerno, all’ASL di Salerno e all’Ufficio Regione Campania Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, un video relativo all'attività del suddetto stabilimento siderurgico, girato al mattino presto.

"Alle ore 5.53 di ieri, infatti, un cittadino mi inviava un video che riprendeva, in quei momenti, dall'esterno, l'attività delle Fonderie Pisano. Viene mostrata, in maniera inequivocabile ed ancora una volta, come questa fabbrica continui ad avvelenare l'aria che respiriamo", si legge nella nota inviata da Forte.

"Ricordiamo che solo nel 2018 l'ARPAC scrisse che i fumi prodotti dalle Fonderie Pisano rappresentavano un "pericolo esiziale", dunque mortale per i lavoratori e la popolazione viciniori, perché non filtrati dai camini e contenenti tutte le polveri velenose ed i metalli pesanti. Esattamente come si evince anche da questo video.

Con la presente missiva abbiamo quindi chiesto, alle Istituzioni su citate, un intervento immediato che ponga fine a questo disastro ambientale che avvelena la nostra aria e continua a fare strage di vittime innocenti", conclude il presidente Forte.