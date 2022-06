Torna la Notte Bianca a Salerno, al via la decima edizione Si terrà il 9 e 10 luglio prossimi

La decima edizione della Notte Bianca Salerno 2022 si svolgerà nei giorni 9 e 10 luglio prossimi.

Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Salerno. Notte Bianca Salerno 2022 è organizzata dalla Fenailp grazie alla sinergia con la Confesercenti e la Confcommercio e con il Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, Unioncamere, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana.

Alla presentazione sono intervenuti: l’Assessore al Commercio del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, il Presidente della Fenailp , Sabato Pecoraro e componente di Giunta Camerale, il Presidente della Confesercenti e Vicepresidente della Camera di Commercio ,Pasquale Giglio, la Responsabile territoriale della Confcommercio di Salerno e componente di Giunta Camerale, Annarita Colasante, il Dott. Pietro De Rosa redattore del Piano Sicurezza della manifestazione ed il Direttore artistico Luigi Musella.

Il programma, illustrato dal Segretario Generale della Fenailp, Mario Arciuolo è molto ricco ed articolato.

Il primo appuntamento è fissato il 9 luglio , ore 11.00 , presso il Salone Genovese della Camera di Commercio di Salerno con la cerimonia di premiazione alle eccellenze salernitane, con i Premi intitolati a Luciano Schiavone ed Andrea Carrano.

Il Premio "NOTTE BIANCA SALERNO LUCIANO SCHIAVONE" è stato istituito nel 2013 per ricordare l’Artista Salernitano Luciano Schiavone, prematuramente scomparso. Il premio è destinato, quale riconoscimento, ad Artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, delle professioni e dello sport nel panorama nazionale ed internazionale.

La Giuria accreditata, presieduta dallo scrittore e giornalista Pietro Pinto, ha assegnato il Premio "LUCIANO SCHIAVONE 2022" per la Categoria "SPECIAL AWARDS" ad ANGELO ORLANDO, sceneggiatore, regista e attore di cinema, teatro e televisione

Per la Categoria "NEW GENERATION" il premio è stato attribuito al Rapper PEPPE SOKS, al secolo Giuseppe De Luca, giovane rapper di Salerno classe 1997.

Inoltre la giuria, ha destinato il Premio “ANDREA CARRANO” imprenditore alberghiero di Ravello, storico dirigente Sindacale, al Giornalista RAI GIACOMO CAPUANO, salernitano doc.

La keemess canora avrà inizio il 9 luglio, alle ore 22 e vedrà impegnati, in contemporanea artisti di livello nazionale , sull’asse viario Mercatello, Pastena e Torrione che diventerà una grande isola pedonale interdetta alle auto.

Piazza M.Grasso, Mercatello ,come le altre edizioni , è dedicato agli amanti della musica degli anni 70/80 . Alle ore 22,00, presentato da Benny Ronca, si esibirà Franco Simone , alle ore24,00 da Made in Sud salirà sul palco Paolo Caiazzo ed alle ore 1,00 Il Mito New Trolls in concerto.

Piazza della Libertà, Pastena, con la presentazione di Lucio Russomando, alle ore 22.00 aprirà Toni Tammaro decano e presente in tutte le edizioni della Notte Bianca a Salerno, alle 23.00 Silvia Mezzanotte in concerto , gli Arteteca da Made in Sud , chiuderanno la notte.

Il palco installato a Piazza Gloriosi , Torrione , è dedicato alla musica Rap, Luca Sepe condurrà la serata con gli interventi di Henry Santan, Priore, Nicola Siciliano e Peppe Socks.

Il 10 luglio alle ore 22,00 l’evento si concluderà al Centro di Salerno in Piazza Portanova, con il concerto di Sal Da Vinci ed in chiusura Biagio Izzo. La conduzione è stata affidata ad Agnese Ambrosio e Benny Ronca.

L’evento è arricchito dall’esposizione delle vetture storiche dell’Alfa Romeo a cura del Gruppo Alfisti Salernitani che potranno essere ammirate in Via Ventimiglia sabato 9 luglio dalle ore 18,00