Salerno, installati paletti dissuasori sul lato destro di piazza XXIV Maggio Loffredo: "Un piccolo passo in avanti per potenziare la vivibilità della nostra città"

Sono stati installati dei paletti dissuasori sul lato destro di piazza XXIV Maggio. Un intervento che era stato richiesto e fortemente voluto dai commercianti della zona che avevano sollecitato sia il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo, che la collega Vittoria Cosentino ad intervenire.

"Ci siamo prontamente adoperati perché in quel tratto di strada sfrecciavano motorini a tutta velocità e si trovavano frequentemente auto in sosta che ostruivano l'accesso alle attività commerciali. E' un piccolo passo in avanti per potenziare la vivibilità della nostra città, ma è dal basso che si parte per migliorare. Insieme è possibile", le parole di Loffredo.