Scavi a Porta Ovest: deviato traffico dei mezzi pesanti, disagi alla viabilità Il provvedimento del prefetto

Proseguono i lavori di scavo della galleria nord dell’opera “Salerno Porta Ovest”, che consentirà il collegamento diretto dell’area portuale all’asse autostradale. Proprio per rendere possibili gli interventi il prefetto di Salerno ha adottato un provvedimento che vieta il transito dei mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate dalle ore 7:00 del giorno 7 luglio 2022 fino alle ore 7:00 del giorno 7 settembre 2022, nelle seguenti tratte dell’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli: in carreggiata sud, per i veicoli provenienti da nord, dal Km 42+200 al Km 51+600 nella tratta compresa tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e di Salerno;

I mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate provenienti da Napoli e diretti a Salerno, saranno deviati in uscita a Cava de’ Tirreni. In carreggiata nord, per i veicoli provenienti da sud, dal Km 51+600 al Km 42+800 nella tratta compresa tra gli svincoli di Salerno e Cava de Tirreni;

I mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate provenienti da sud, dalla A2 Salerno - Reggio Calabria e diretti a Napoli, saranno invitati ad uscire in corrispondenza della diramazione A30 Salerno-Avellino e comunque saranno obbligati ad uscire a Salerno centro. Il provvedimento adottato dalla prefettura, segnalato anche attraverso apposita cartellonistica verticale e l'utilizzo di pannelli autostradali, potrebbe causare non pochi disagi alla viabilità per il transito di mezzi pesanti tra Cava de' Tirreni e Salerno.