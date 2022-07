Resti di fast food e immondizia: volontari in azione a Mercatello Nuovo intervento di Voglio un Mondo Pulito in via Filippo Smaldone: rimossi 25kg di rifiuti

Una distesa di bicchieri, contenitori e residui di fast food. E' il triste spettacolo a cui, ancora una volta, i volontari di Voglio un Mondo Pulito hanno provato a rimediare. Ieri mattina, a causa delle elevate temperature, il gruppo di sentinelle dell'ambiente ha deciso di evitare le spiagge e concentrarsi, per la loro consueta azione di pulizia, in via Filippo Smaldone, nella zona orientale della città.

Una via del quartiere di Mercatello: "tristemente famosa per essere usata come discarica da gran parte di chi si ferma a mangiare dopo aver preso da asporto ad un noto fast food presente in zona", ha commentato Ciccio Ronca, il presidente dell'associaizone.

"Non è la prima volta che ci siamo dedicati a questa strada, ed è triste notare che purtroppo ogni volta è sempre peggio.

Sulla strada sono presenti 6 cestini, forse pochi chi lo sa, ma ci sono", ha spiegato il ragazzo. Ed in effetti il bottino rimosso testimonia quandol'abbandono di rifiuti sia, purtroppo, una pratica ancora largamente diffusa.

In totale sono stati rimossi oltre 25kg di rifiuti, di cui la maggior parte indifferenziato 19,5kg, 1,7kg di plastica e 3,9kg di vetro.

Ed in un reportage dell'inciviltà, i volontari accendono i riflettori in particolare su una zona: il terreno nell'ex istituto “Galileo Galilei”. "Un’intera zona usata come discarica da chi consuma cibo d’asporto. Il marciapiede antistante era pulito, indi per cui la colpa qui è solo ed esclusivamente di chi usa questo posto come il proprio cestino ignorando, o peggio, fregandosene di recare un danno all’ambiente", l'amaro commento.