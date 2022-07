Assemblea UPI Campania a Salerno: nominati rappresentanti per ciascuna Provincia I 4 delegati del Salernitano: Pasquale Sorrentino, Luca Cerretani, Gerardo Palladino, Antonio Alfano

Si è tenuta questa mattina a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino, l'assemblea generale UPI Campania, che ha visto la presenza dei presidenti e consiglieri provinciali delle 4 Province della Campania, presieduta dal Presidente UPI Campania e Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

“In vista dell'Assemblea Nazionale UPI – dichiara Strianese - che si terrà a Ravenna il 13 e 14 Luglio prossimi, dovevamo individuare i 9 delegati che rappresenteranno la Campania all’Assemblea Nazionale delle Province Italiane, dei quali 4 sono nominati dalla Provincia di Salerno, 3 da Caserta e 1 ciascuno da Avellino e Benevento.

Siamo tutti in attesa della imminente riforma del TUEL e la prossima Assemblea Nazionale delle Province Italiane potrebbe essere il primissimo momento di lavoro collettivo verso un nuovo assetto degli Enti Locali, per costruire insieme una nuova Provincia, più forte e strutturata, che possa dare risposte concrete e migliori servizi ai nostri cittadini. Le nostre comunità meritano il necessario supporto e tutti noi dobbiamo cogliere al meglio le opportunità del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Voglio ringraziare tutti i presenti, in particolare il collega della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane e i delegati delle altre Province. Abbiamo nominato i rappresentanti per ciascuna Provincia. Per la Provincia di Salerno sono i Consiglieri Luca Cerretani, Gerardo Palladino, Pasquale Sorrentino e Antonio Alfano. Per la Provincia di Caserta sono i Consiglieri e le Consigliere Diana Olga, Maria Gabriella Santillo e Pasquale Crisci. Per la Provincia di Avellino è la Consigliera Laura Cerviano. Infine per la Provincia di Benevento è il Consigliere Antonio Capuano. Auguro a tutti noi buon lavoro".