La denuncia di Celano: "Rifiuti non raccolti, spettacolo indecoroso sul Corso" L'accusa: "Salerno Pulita rispetti il contratto di servizio"

"Spettacolo indecoroso sul corso di Salerno, con sacchetti dei rifiuti non raccolti ed anche aperti", la segnalazione arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che, in una nota, accusa Salerno Pulita.

"Stamane l'intero corso Vittorio Emanuele si presentava invaso dai rifiuti non raccolti dalla partecipata, in quanto, secondo gli operatori, la spazzatura contenuta nei sacchetti non sarebbe stata conforme con il rifiuto da conferire in giornata. E' palesemente impossibile che tutti i residenti del Corso abbiano conferito rifiuti in maniera non conforme alle disposizioni e che un controllo generalizzato avrebbe richiesto svariate ore di impegno", spiega il consigliere.

"Non è, in ogni caso, ammissibile che si lascino i rifiuti abbandonati in strada (perfino sacchetti aperti!) sul corso principale della città, con il caldo e l'afa che stiamo vivendo e con possibili conseguenze di natura igienico sanitaria. Gli incivili vanno stanati e severamente sanzionati, non è però tollerabile che i rifiuti non vengano rimossi e che si offra uno spettacolo indecoroso a chi è in visita alla città", prosegue Celano.

E sui controlli, il consigliere aggiunge: "Andrebbero effettuati con costanza non solo sul corretto conferimento da parte dei cittadini, ma anche sull'attività della società e di taluni operatori, al fine anche di verificare il rispetto del contratto di servizio ed assumere eventualmente conseguenziali provvedimenti. Quanto sta accadendo non è più tollerabile!".

(foto di repertorio)