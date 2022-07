Notte Bianca a Salerno: più treni metropolitani e oltre i soliti orari La decisione per consentire un più agevole deflusso dei visitatori

Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare treni metropolitani sulla linea Salerno - Arechi oltre il consueto orario di termine del servizio nel prossimo fine settimana, nei giorni sabato 9 e domenica 10 luglio, in occasione dell'evento "Notte Bianca Salerno", per consentire un più agevole deflusso dei visitatori previsti nel capoluogo campano. In totale - spiega una nota di Trenitalia - nella notte tra sabato e domenica saranno 20 le corse supplementari (10 da Salerno direzione Arechi e 10 viceversa) mentre nella notte tra domenica e lunedì le corse complessive saranno 16 (8 da Salerno direzione Arechi e 8 viceversa) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella secondo il seguente schema: nella notte tra il 9 e il 10 luglio l'ultimo treno utile da Salerno direzione Arechi è previsto alle ore 03:05; l'ultimo treno utile da Arechi direzione Salerno alle ore 03.35. Per quanto concerne la notte tra il 10 e l'11 luglio l'ultimo treno utile da Salerno direzione Arechi sarà alle ore 02:05; l'ultimo treno utile da Arechi direzione Salerno alle ore 02.35. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello. Il personale ferroviario, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.