Divieti mezzi pesanti sull'A3, prima giornata senza caos ma fioccano le multe Vertice in prefettura: istituito un tavolo permanente per prevenire criticità alla circolazione

Primo giorno di divieti per i mezzi pesanti sull'A3 tra Salerno e Cava de' Tirreni e primo bilancio della prefettura di Salerno, dove nel pomeriggio si è insediato il tavolo di coordinamento. Com'è noto, si tratta del provvedimento varato per ragioni di sicurezza, in relazione all'ultimazione dei lavori per l'abbattimento del diaframma della galleria di Porta Ovest.

Presenti Regione Campania, Provincia di Salerno, comuni di Salerno, Angri, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Vietri Sul Mare, compartimento Polizia stradale per la Campania e Basilicata, forze di polizia, vigili del fuoco, società concessionarie di tutti i tratti autostradali e stradali afferenti al territorio della provincia di Salerno nonché Consorzio inter-iniversitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi dell’Università di Fisciano, incaricato dall’Autorità Portuale del controllo e monitoraggio sull’opera, oltre ai rappresentanti della stessa Autorità Portuale, del ministero dei Traporti e del Dipartimento della Protezione civile.

Il Comitato operativo per la viabilità, ha spiegato il prefetto Francesco Russo, sarà strutturato in carattere permanente ma anche flessibile, per gestire tutte le possibili criticità.

"Saranno monitorati costantemente i flussi veicolari al fine di apportare i necessari interventi correttivi rispetto al dispositivo predisposto. Tale attività di monitoraggio si svolgerà in parallelo con quella relativa all’andamento delle operazioni di scavo, i cui esiti saranno riferiti quotidianamente dall’Autorità Portuale al “tavolo” istituito in Prefettura", hanno fatto sapere dal Palazzo di Governo.

Il dirigente della Stradale, nel primo incontro, ha fatto sapere che nella prima giornata non si sono registrate particolari criticità. Situazione più complicata nei pressi dello svincolo di Cava de' Tirreni, rispetto a quello di Salerno Centro.

E sono scattate le prime multe: 6 le contravvenzioni, 4 delle quali relative a trasporto merci, per un importo di 430 euro, oltre alla sospensione della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Per altri due conducenti di trasporto persone è scattata invece la sola sanzione pecuniaria di 173 euro.

