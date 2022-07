Angelo Gentile nuovo presidente del Rotary Club Salerno Nord dei due Principati "S'immagina il futuro, non il passato" il motto scelto dal dirigente scolastico

“S’immagina il futuro, non il passato” è il motto scelto dal dottor, professor Angelo Gentile, Dirigente Scolastico – Scrittore e Storico, nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, Antonella Cocurullo, durante la cerimonia del “Passaggio delle Consegne”.

Il neopresidente Gentile ha spiegato che: “Noi insieme, partecipi, sognatori possiamo fare la differenza e rendere il Rotary un’associazione più Diversificata, più Equa ed Inclusiva per il bene di tutto il territorio in cui il nostro Club opera.

Porteremo avanti i progetti ed eventi come: “Musica sotto le stelle”, quello “Anti- Spreco e … riutilizzami”, “Antiviolenza di genere”, andando presso le scuole e le associazioni locali, attività di ristorazione dove consegneremo dei contenitori con il nostro logo, dove, per combattere lo spreco alimentare, mettere quanto non consumato al tavolo e portarlo a casa invece di gettarlo nella spazzatura. Proseguiremo anche il progetto “Alimentalamente”, che prevede seminari presso le scuole per spiegare ai ragazzi, ma anche ai docenti e ai genitori, come alimentarsi correttamente. Anche quest’anno organizzeremo Gemellaggi con altri Club cittadini e non, Convegni e Caminetti, Banco Alimentare per le famiglie più bisognose, ma non mancheranno incontri ed escursioni per conoscere il Territorio, le sue Eccellenze, vedi visite Enologiche e, le cosiddette “Domeniche in Salute” per visite mediche Gratuite offerte ai cittadini da Specialisti Volontari”. Il Presidente Gentile, insieme ai presidenti degli altri Club Rotary salernitani, completerà il progetto “Urban Green: ” Progetto triennale che prevede la piantumazione di alberi e strutture verdi sul territorio salernitano. Sempre in tema di aiuti e sostegno al territorio, si procederà al restauro di un’Edicola di San Michele. Ovviamente continuerà la Campagna “Polio Plus” e un aiuto consistente per “i Neonati Africani”.ll Presidente uscente Antonella Cocurullo, dopo aver ringraziato il Direttivo e tutti i Soci, ha ricordato con emozione le attività svolte durante l’anno rotariano conclusosi. Ha inoltre cooptato il Past President Rotaract, Corrado Gaeta ed ha consegnato alcuni riconoscimenti a Soci che si sono distinti in modo particolare come Vittorio Villari e Giuseppe Brunone.

Il Presidente Angelo Gentile, ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Fulvio Leo (Vice presidente); Lucio De Caro (Segretario); Enza Alfano (Segretario Esecutivo); Donato Loria (Prefetto); Angelo D’Auria (Tesoriere). Antonella Cocurullo (Past President); Antonino Sessa ( Presidente Incoming); Consiglieri: Vittorio Villari, Sonia Sorgente, Luca Tepedino, Carmelo Orsi ( Consigliere e Formatore), Giuseppe Brunone

Sono intervenuti il Presidente del “Club Rotaract Campus” Adinolfi, e l’Assistente del Governatore, Alfredo Marra.