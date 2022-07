Degrado in Via Luigi Guercio, i residenti chiedono interventi risolutivi Dante Santoro: città nel degrado più assoluto

"La città di Salerno ormai è completamente nel degrado più assoluto. A lamentarsi questa volta sono gli abitanti di via Luigi Guercio che denunciano il completo abbandono in cui versa il quartiere. A segnalarlo è il comitato di zona con la protesta capeggiata da Enrico Trotta, che si fa portavoce delle lamentele dei residenti, che nonostante le ripetute segnalazioni all’amministrazione comunale non hanno avuto nessun risultato". A darne notizia è Dante Santoro.

"Le scale che collegano via Guercio con la sottostante via Silvio Baratta sono in condizioni disastrose tutte rotte un vero pericolo per anziani e mamme con i carrozzini, per non parlare del verde pubblico completamente abbandonato a se stesso, con gli alberi che oramai entrano nelle case dei cittadini fino al secondo piano, ci segnalano inoltre che le palme presenti diventate altissime fino a raggiungere gli ultimi piani sono pericolosamente piegate cosa bisogna attendere per intervenire che cadano - l'atto d'accusa dell'esponente della Lega -. Le sollecitazioni ricevute dai cittadini e dal comitato di zona sono state immediatamente recepite ed accolte dalla Lega Salerno che si impegna a chiedere interventi urgenti e immediati per riqualificare il quartiere".